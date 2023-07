Der Elektro- und Elektronikindustrie fehlen die Fachkräfte

Inzwischen zählt auch die Elektro- und Elektronikindustrie zu jenen Branchen, die händeringend nach Arbeitskräften suchen. Aktuell werden hier rund 13.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht, jede vierte Stelle ist unbesetzt. Dies geht aus einer repräsentative Erhebung des Industriewissenschaftlichen Instituts (IWI) hervor. Und die Situation werde sich weiter verschärfen, teilte der Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie (FEEI) am Freitag mit.

Bis 2030 werde sogar jede dritte Stelle in der Elektro- und Elektronikindustrie nicht mehr besetzt werden können, so der Fachverband in einer Aussendung. "Der Fachkräftemangel in unserer Branche liegt einerseits an der demographischen Entwicklung und der sich ständig ändernden Arbeitswelt - wie das auch in anderen Branchen der Fall ist. Andererseits haben MINT-Fächer und technische Ausbildungen ein teilweise wenig positives Image und stellen für manche junge Menschen eine große Hürde dar", begründete FEEI-Geschäftsführerin Marion Mitsch den Fachkräftemangel. Der Fachverband fordert daher eine gezielte Ausbildung in den Fächern Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT) in den Schulen, ausreichend Ausbildungsplätze sowie maßgeschneiderte Programme, um Lehrpersonen MINT-fit zu machen.

Es gebe in der Elektro- und Elektronikindustrie ein breites Betätigungsfeld: Bei Stromausfall, einem defektem MRT-Gerät, der Herstellung bzw. Reparatur von Smartphones und Laptops - all dies verlange nach Fachkräften. Diese würden auch für die Funktionsfähigkeit der kritischen Infrastruktur sorgen, wie etwa bei Kommunikationssystemen und bei der Energie- und Medizinversorgung. Aber auch für den Ausbau der erneuerbaren Energie seien sie wesentlich.

"Technische Berufe sind die Jobs der Zukunft! Unsere Branche bietet eine Vielzahl sogenannter Green Jobs, die nicht nur vielfältig und spannend, sondern auch nachhaltig und sinnstiftend sind. Zudem sind technische Ausbildungen und Berufe eine Investition in die eigene finanzielle Unabhängigkeit", so Mitsch und sprach sich zudem für einen höheren Frauenanteil sowie einen qualifizierten Zuzug aus dem Ausland aus.