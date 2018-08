Der erste verkaufsoffene 8. Dezember

Dafür wurde LH Wilfried Haslauer senior vom Verfassungsgerichtshof verurteilt.

Im Jahr 1984 fiel der Feiertag Mariä Empfängnis am 8. Dezember auf einen Samstag. Das löste in der Wirtschaft vor allem in Westösterreich Alarmstimmung aus, denn einer der vier langen Einkaufssamstage im Advent drohte auszufallen. Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer senior hatte für die Anliegen des Handels ein offenes Ohr. Der Jurist hatte seine Berufslaufbahn 1951 selbst bei der Handelskammer - heute Wirtschaftskammer - begonnen, im Jahr 1960 war er mit 34 Jahren jüngster Kammeramtsdirektor Österreichs geworden.