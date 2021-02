Der Fisch aus dem Hallenbad

Fisch ist gefragt. Doch nur sechs Prozent kommen aus heimischer Produktion. Um zumindest bei Süßwasserfisch aufzuholen, setzt man auf neue Ideen - von Indooranlagen bis Alpengarnelen.

Der Name klingt exotisch. Der Afrikanische Raubwels aber, der im Aquakulturzentrum von Waldland in Friedersbach heranwächst, sei längst ein waschechter Österreicher, betont Projektleiter Gottfried Pichler - vom Ei bis zum Speisefisch. Und er hört während des Dreiviertel Jahres, in dem er stolze eineinhalb bis zwei Kilo erreicht, Musik von Johann Sebastian Bach. "Das beruhigt", sagt Pichler.

Waldland - ein Zusammenschluss von 1000 Waldviertler Bauern - hat vor acht Jahren begonnen, in einer Indoor-Kreislaufanlage Fisch zu züchten. Wasser wird ...