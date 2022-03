Der Innenstadt gehen die Händler verloren

Weniger Geschäftsflächen, hohe Leerstände: Vor allem Modehändler verlassen die Stadtzentren. Und steigende Preise bremsen die Kauflust.

Zustände wie in Amsterdam sind es noch nicht: Dort untersagte die Stadt jüngst die Eröffnung neuer "Dark Stores", weil die wegen ihrer schwarz zugeklebten Fenster so genannten Lager für Onlinelieferdienste zunehmend den Ärger der Anwohner in den Stadtzentren auf sich zogen - durch Lärm, blockierte Gehwege und rücksichtslose Fahrer. Um binnen kürzester Zeit liefern zu können, suchen die Lieferdienste städtische Lagen.

Doch auch in Österreich beginnen boomender Onlinehandel, Coronafolgen und zuletzt noch rasant steigende Preise das Gesicht der ...