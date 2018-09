Der Kaffeepreis im freien Fall

Der Kaffeepreis ist auf dem tiefsten Stand seit zwölf Jahren. Kaffeetrinkern könnte das ein paar Cent pro Tasse sparen. Bauern verdienen oft weniger, als der Anbau kostet.

Mit einem Appell wandten sich diese Woche die Kaffeebauern an Großkonzerne wie Nestlé und Starbucks. "Unsere Lage ist verzweifelt", sagte Roberto Velez, Sprecher der kolumbianischen Kaffeebauern. Im New Yorker Handel war der Preis für ein Pfund (0,45 Kilogramm) Rohkaffee unter einen Dollar gefallen. Allein in Kolumbien aber lägen die Produktionskosten für diese Menge bei 1,20 Dollar, in El Salvador bei 1,50 Dollar. Die Kaffeebauern fordern die Konzerne auf - die zehn größten Unternehmen beherrschen weltweit über 30 Prozent des Marktes -, ihnen zumindest die Produktionskosten abzugelten. Auch in deren Interesse, wie Velez in der "Financial Times" betonte. In Kolumbien würden Bauern bereits Koka für die Kokainproduktion anpflanzen statt Kaffee, anderswo würden Kaffeebauern die Landwirtschaft aufgeben und nach Jobs suchen. Weltweit leben mehr als 100 Millionen Menschen vom Kaffeeanbau oder der Verarbeitung.