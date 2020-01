Der Mittelstand verliert den Optimismus

Der Fachkräftemangel, härtere Konkurrenz und ein Konjunkturabschwung nennen mittelständische Unternehmer in dem vom Berater EY regelmäßig durchgeführten Mittelstandsbarometer als größte Sorgen.

Die Stimmungslage im österreichischen Mittelstand hat sich 2018 zum zweiten Mal in Folge verschlechtert. Noch immer bewerten zwar 92 Prozent der Unternehmen die aktuelle Geschäftslage als gut oder eher gut. Allerdings hat die Zuversicht hinsichtlich der künftigen Entwicklung weiter abgenommen. Nur mehr rund jeder fünfte mittelständische Betrieb erwartet, dass sich die Lage in den kommenden Monaten verbessern wird. Noch pessimistischer waren die Unternehmer zuletzt im November 2008 (damals 15 Prozent), dem historisch niedrigsten Wert seit Beginn der Erhebung. Die aktuellen Ergebnisse fußen auf der Befragung von 900 mittelständischen, nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen mit 30 bis 2000 Mitarbeitern in Österreich.

Konjunkturhoffnungen sind deutlich gesunken

"Die Hochstimmung der letzten Jahre bei heimischen Unternehmen ist einer wachsenden Skepsis in Bezug auf die Konjunkturentwicklung und ihre eigene Geschäftslage gewichen. Österreichs Betriebe wappnen sich für wirtschaftlich herausforderndere Zeiten. Jeder Zweite hält eine Rezession hierzulande für wahrscheinlich", sagt Erich Lehner, Managing Partner Markets und Verantwortlicher für den Mittelstand bei EY Österreich. Allerdings ließen sich die mittelständischen Betriebe nicht entmutigen und investierten ungeachtet der trüben Aussichten.

Fachkräftemangel ist das größte Risiko

Die größte Bedrohung für österreichische Unternehmen stellt unverändert der Fachkräftemangel dar. Mehr als zwei Drittel (69 Prozent) sehen im fehlenden Angebot an qualifizierten Bewerbern das größte Risiko für die Entwicklung des eigenen Unternehmens. Vier von fünf Unternehmen geben an, dass sie Probleme bei der Suche nach qualifizierten Mitarbeitern haben.

Als weitere Risiken werden der erwartete wirtschaftliche Abschwung und der zunehmende Wettbewerb genannt. Beides sei "auf die internationale Ausrichtung des heimischen Mittelstands zurückzuführen", sagte Lehner. Die sei zwar unumgänglich, bringe aber mit sich, dass der Geschäftserfolg der östereichischen Betriebe wesentlich von den Entwicklungen in den wichtigen Exportländern abhänge. Gerade in Deutschland, Österreichs größtem Abnehmerland, seien schon eindeutige Anzeichen einer Rezession erkennbar. Darüber hinaus verstärkten die großen Digitalunternehmen mit ihrem großen Angebot und der besseren Vergleichsmöglichkeiten für Kunden der Wettbewerbsdruck auf die Betriebe.

Auch der Klimawandel ist als Risiko mittlerweile eine feste Größe, jeder Vierte schätzt ihn als Gefahr ein. Dafür habe nicht zuletzt der öffentliche Druck gesorgt, sagt Lehner, das Thema gewinne zurecht immer mehr an Bedeutung. Denn in Zukunft müsse sich jeder Betrieb überlegen, wie er möglichst klimaneutral wirtschaften kann. Das könne auch schmerzhaft sein, weil es in vielen Fällen nur "mit einer radikalen Transformation der Strategie, der Prozesse und des Geschäftsmodells möglich sein wird".

Auch in Salzburg trübt sich die Stimmung ein

Auch im Bundesland Salzburg bewerten noch 94 Prozent der Betriebe die aktuelle Geschäftslage als sehr positiv. Aber der Blick in die Zukunft verdüstert sich stark. Erwarteten im Jahr 2019 noch 42 Prozent der Unternehmen einen Aufschwung der Konjunktur, so hat sich diese Zahl auf 19 Prozent mehr als halbiert. Die Betriebe wollen dem negativen Trend aber etwas entgegenhalten, immerhin 30 Prozent wollen ihre Investitionen in den kommenden sechs Monaten ausweiten. Das ist im Bundesländer-Ranking der zweithöchste Wert hinter Kärnten.

Der Leiter des EY-Standorts in Salzburg, Johannes Volpini kommentiert das so: "Um die Wirtschaft florieren zu lassen, sind Investitionen unumgänglich - die Salzburger Unternehmen haben das verstanden und investieren umfassend. Speziell auch im Personalbereich setzt Salzburg auf Ausbau, knapp jedes dritte Unternehmen möchte bereits in der ersten Jahreshälfte zusätzliche Mitarbeiter einstellen." Allerdings sei das Akquirieren nicht einfach. Denn gut ausgebildete Fachkräfte seien begehrt und könnten sich ihren Arbeitgeber mittlerweile aussuchen. Gerade kleinere Betriebe gelinge es nur unter großem Aufwand, die Aufmerksamkeit von geeigneten Fachkräften auf sich zu ziehen, sagt Volpini.

Umsätze machen keine großen Sprünge

Nach durchschnittlich zwei Prozent im Vorjahr, wird heuer nur mehr mit einem Anstieg der Umsätze um 1,4 Prozent gerechnet. 60 Prozent der Unternehmen gehen überhaupt davon aus, dass der Umsatz stagniert oder sogar sinken könnte. Auf die absehbar härteren Rahmenbedingungen stellen sich die Betriebe mit Kostensenkungen ein. Knapp zwei Drittel wollen entsprechende Maßnahmen ergreifen. Rund die Hälfte der Unternehmen stellt zudem Investitionen auf den Prüfstand. Knapp ein Drittel bereitet ihr Unternehmen durch Reorganisation und die Flexibilisierung der Arbeitszeiten auf den Wirtschaftsabschwung vor.

Ein Lichtblick ist, dass dennoch immerhin 28 Prozent der Unternehmen in den nächsten sechs Monaten zusätzliche Stellen schaffen wollen. Nur sieben Prozent der Befragten erwarten, dass sich ihre Mitarbeiterzahl in diesem Jahr verringern wird.