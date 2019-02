Der nächste freie Sessel

Die Personalrochaden in staatsnahen Betrieben gehen munter weiter. Nach Peter Löscher bei der OMV zieht sich Gerhard Roiss vorzeitig als Aufsichtsratschef beim Verbund zurück.

Dass die Regierung auf jene Unternehmen, an denen die Republik Anteile hält, wieder stärker Einfluss nehmen will, sorgt dort schon seit geraumer Zeit für Unruhe. Bereits im Herbst hatte Peter Löscher, Aufsichtsratschef der OMV (Staatsanteil 31,5 Prozent), in einem Brief an Finanzminister und Eigentümervertreter Hartwig Löger seinem Unmut darüber Luft gemacht, dass die Politik bei ihren Beteiligungen wieder stärker mitreden will. Der frühere Siemens-Konzernchef Löscher kündigte deshalb an, sich bei der Hauptversammlung 2019 am 14. Mai von der Spitze des OMV-Aufsichtsrats zurückzuziehen. Löger versicherte ihm zwar, es gehe nicht um mehr staatliche Kontrolle, sondern eine aktivere Rolle der Republik als Eigentümer, das änderte aber nichts an der Haltung Löschers.