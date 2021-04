Der neue Wert des eigenen Gartens

Corona hat viele Österreicher an den Vorteil eines Balkons oder Gartens erinnert. Gärtnereien und Gartengestalter können die Nachfrage der Hobbygärtner kaum stillen. In Ostösterreich dürfen sie nicht.

Als im März des Vorjahres zur Eindämmung des damals neuen Coronavirus Blumengeschäfte, Gartencenter und Baumärkte - so wie der gesamte Handel - zusperren mussten, war es einer der Aufreger: Frühlingsblumen verwelkten in den Geschäften. Für die Gärtnereien war ein Teil der umsatzstärksten Wochen des Jahres verloren. Dieses Jahr können Hobbygärtner im Westen des Landes ungehindert Pflanzen und Blumen einkaufen. Nur im Osten gilt ein Oster-Lockdown - und auch der ist nicht mehr so bedrohlich, denn ein Jahr nach Ausbruch der ...