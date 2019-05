Der Onlinehandel will jetzt sauberer werden

Während an der Supermarktkassa Plastiksackerl verschwunden sind, gilt der Onlinehandel beim Thema Verpackung bisher als schwarzes Schaf. Jetzt tritt man die Flucht nach vorn an - und denkt an Papier und Mehrwegboxen samt Pfand.

SN/mreco - stock.adobe.com Der Onlinehandel kündigt an, bei der Verpackung sparen zu wollen.