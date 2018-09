Der Onlinekauf verändert auch das Gesicht der Städte

Nach Elektrohändlern und Buchgeschäften verschwinden auch immer mehr Modehändler aus den Innenstädten. Die Gastronomie kann die entstehenden Lücken nicht alle füllen.

Dass die mächtige Konkurrenz der Onlinegiganten den stationären Handel unter Druck bringt, ist nicht neu. Verändern aber werde der Trend zum Onlineshopping auch das Aussehen der heimischen Städte, sagt Hannes Lindner, Chef von Standort+Markt. Das Beratungsunternehmen hat in den vergangenen fünf Jahren 15 große Städte genau unter die Lupe genommen. Neben den neun Landeshauptstädten waren das größere Gemeinden wie Wels, Villach oder Dornbirn. "Es ist ein schleichender Prozess, aber das Gesicht der Städte verändert sich definitiv", sagt Lindner. "Und Grund dafür ist ganz klar der Onlinehandel." Gerade in Bereichen, in denen die Onlinekonkurrenz stark ist, verschwinden stationäre Händler zunehmend aus den Innenstädten. Waren das zunächst Elektrohändler und Buchgeschäfte, treffe es jetzt zunehmend den Modehandel. "Gerade Modehandelsketten bewerten offenkundig ihre stationäre Fläche neu und trennen sich sukzessive von Standorten." Prägte gerade der Modehandel das Bild von Innenstädten über Jahrzehnte, so ist sein Anteil an der Shopfläche seit 2013 von 35,5 auf 33,2 Prozent zurückgegangen.