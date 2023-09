Der Reparaturbonus kehrt mit weniger Partnern zurück

Das Klimaschutzministerium verspricht mehr Sicherheit und weiterhin eine einfache Abwicklung über die Partnerbetriebe.

Ab Montag, 25. September, läuft der Reparaturbonus des Bundes wieder an. Nach einer Reihe von Betrugsverdachtsfällen wurde die Sicherheit verbessert, verspricht das zuständige Klimaschutzministerium. "Ich freue mich sehr, dass die beliebte Aktion nun mit engmaschigerem Sicherheitsnetz zurück ist", erklärte Ministerin Leonore Gewessler (Grüne).

Die Kunden bekommen die Gutschrift nun bei der Reparatur von Handys, Elektrogeräten, Geschirrspülern oder Waschmaschinen nicht gleich abgezogen, sondern müssen zuerst die gesamte Rechnungssumme begleichen und bekommen später die Gutschrift - 50 Prozent, maximal aber 200 Euro - überwiesen. Eingelöst werden kann der Reparaturbonus aber weiterhin bei den teilnehmenden Betrieben. Deren Zahl ging relativ stark zurück, derzeit sind nach Angaben des Klimaschutzministeriums rund 1900 Partnerbetriebe registriert. Ursprünglich waren es rund 3500.

Nachdem die Kommunalkredit, die Förderbank des Bundes, bei Kontrollen den Betrugsverdacht entdeckt hatte, zog Ministerin Gewessler im Mai 2023, gut ein Jahr nach dem Start der beliebten Aktion, die Reißleine. Es hatte sich gezeigt, dass einige Dutzend Unternehmen die Kundenfreundlichkeit des Systems so ausgenutzt hatten, dass Reparaturbons für Aufträge eingereicht wurden, die es gar nicht gab. Es wurden nach bisherigen Ermittlungsergebnissen 4 bis 5 Mill. Euro abgezweigt. Da die Aktion zur Gänze über den Next-Generation-Aufbauplan der Europäischen Union finanziert wird, laufen die Erhebungen bei der Europäischen Staatsanwaltschaft in Luxemburg zusammen. Es gab Anzeigen bei Staatsanwaltschaften in mehreren Bundesländern, auch in Salzburg.

Für den Reparaturbonus stehen bis 2026 insgesamt 130 Mill. Euro zur Verfügung. Bisher wurden bereits mehr als 700.000 Reparaturbons eingereicht, von der Fördersumme wurden bisher fast 74 Mill. Euro in Anspruch genommen, also bereits mehr als die Hälfte. Rund 56 Mill. Euro stehen noch bereit.