Der schnelle Ausstieg aus Gas ist schwierig - und erfolgt oft nur auf Öl

Den größten Verbrauchern wird ein Wechsel von Gas auf Öl notfalls vorgeschrieben: Verordnung in den nächsten Tagen.

Bei der SalzburgMilch ist die Entscheidung gefallen: 600.000 Euro werden investiert, um ab September sowohl in der Molkerei in der Stadt Salzburg als auch im Werk in Lamprechtshausen die Kessel, die den Wasserdampf fürs Sterilisieren und Pasteurisieren erzeugen, nicht nur mit Gas, sondern notfalls auch mit Öl betreiben zu können. Auch Österreichs größte Molkerei Berglandmilch prüft den Umstieg auf Öl. Vorerst werde das Alpi-Werk in Ried im Innkreis von Gas auf Öl umgerüstet, sagt Berglandmilch-Chef Josef Braunshofer.

