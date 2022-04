Der Schulskikurs soll super werden

Zwei Jahre lang haben Österreichs Schulen wegen Corona so gut wie keine Wintersportwochen unternommen. 150.000 Euro werden nun in den Neustart investiert.

Es war eine Wintersaison, die dann doch noch ganz gut verlief. Das Nächtigungsminus von 30 Prozent im Februar gegenüber dem Vergleichsmonat 2020 schmerzt zwar, doch waren vor allem die Top-Kategorien in der Beherbergung sehr gut gebucht. "Das Minus bei den Liften ist höher als in den Hotels", sagt die Zillertaler Tourismusunternehmerin Martha Schulz.

Leer geblieben sind aber auch heuer wieder die Jugendgästehäuser. Seit zwei Jahren führen Österreichs Schulen pandemiebedingt so gut wie keine Wintersportwochen durch. "Das muss sich wieder nachhaltig ändern", betont Schulz, die auch Vizepräsidentin in der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) ist. Sport und Bewegung in der freien Natur seien wichtig, betont sie, als Unternehmerin denke sie aber freilich auch immer an die Auslastung. In der Wintersaison vor Corona fuhren noch rund 160.000 österreichische Schülerinnen und Schüler auf Schulskikurs oder waren an aufeinander folgenden Tagen mit der Klassengemeinschaft Skifahren - ein Anteil von 14,5 Prozent an der Gesamtschülerschaft mit in den vergangenen Jahren leicht steigender Tendenz.

Um dort ab dem kommenden Schuljahr wieder anknüpfen zu können, macht sich Schulz nun für einen niederschwelligen Zugang zu Wintersportwochen stark. Geplant ist eine Weiterentwicklung der derzeitigen Servicestelle Wintersportwochen (WISPWO), einem Kooperationsprojekt von WKO, Sport Austria, Sport- sowie Bildungsministerium und weiteren Partnern.

Mit Schulbeginn im Herbst soll die Online-Plattform zu einem "One-Stop-Shop" ausgebaut werden, auf der alles zu finden und zu buchen ist, was es braucht - "von der Anfahrt über die Beherbergung bis hin zu Förderungen für bedürftige Schülerinnen und Schüler", betont Schulz. Die Lehrerinnen und Lehrer sollten es in der Organisation und Abwicklung einer Wintersportwoche so einfach wie möglich haben. Nur so gelinge die Rückkehr zur Breitenbewegung.

Verbinden soll die Servicestelle auch gewerbliche Anbieter wie Beherbergungsunternehmen, Liftbetreiber, Skiverleih und andere mehr. In Summe sollen bis zum Herbst 150.000 Euro in die Online-Plattform fließen. Geklärt werden sollen aber auch Haftungs- und Compliance-Fragen. Lehrer sollten etwa eine Kreditkarte haben dürfen "anstatt bei Schulveranstaltungen mit einem Haufen Bargeld herumfahren zu müssen", betont Schulz. Für die Schülerinnen und Schüler will sie ein tägliches zweigängiges Mittagsmenü zu Kantinenpreisen.

Und die Tourismusunternehmerin sieht durchaus Ausbaupotenzial. In weiterer Folge soll die Online-Plattform ein Ganzjahresangebot für Schulsportwochen in den Bergen werden - sowohl im Winter als auch im Sommer. "Ziel ist, dass unsere Tourismusbetriebe zehn Monate im Jahr offen haben können", betont Schulz.

Nicht nur Coronapandemie, sondern auch Brexit haben bei den Schulsprachwochen ein Loch gerissen. Etliche britische Sprachschulen seien in Existenznot geraten, schlägt der Verband Tourism Alliance Alarm. Für heuer wird mit herben Umsatzeinbrüchen gerechnet, 40.000 Jobs seien gefährdet, berichtete am Ostersonntag der "Observer". Der Verband English UK, in dem viele Sprachschulen organisiert sind, gibt an, dass bereits 15 Prozent der eigenen Mitglieder dauerhaft ihren Betrieb geschlossen hätten. 15 weitere Prozent könnten das heurige Jahr nicht überleben.

Vor dem Brexit waren jährlich mehr als 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche über Schultrips oder individuelle Sprachreisen nach Großbritannien gekommen, um Englisch zu lernen. Sie machten etwa elf Prozent der jährlichen Tourismuseinnahmen aus. Mittlerweile entscheiden sich viele Interessierte eher für Irland und Malta.