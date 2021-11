Der Staat will einen Teil des Krypto-Kuchens

Gewinne mit Bitcoin und Co. werden bald stärker besteuert. Das Finanzamt bekommt zudem Einblicke in die digitalen Geldbörsen.

375 Mill. Euro sind im Vorjahr dem Fiskus in Österreich entgangen, weil Kryptoanleger Bitcoin und Co. nicht richtig versteuert haben. Das geht aus einer Studie des Linzer Kryptosteuer-Start-ups Blockpit hervor. Gründer Florian Wimmer rechnet damit, dass die Summe heuer doppelt so hoch ausfallen werde, weil der Kurs gestiegen sei und dies wiederum mehr Anleger angelockt habe.

Vor zwei Wochen ist der Bitcoin auf einen neuen Rekordstand von über 56.000 Euro geklettert. Ein Bitcoin war demnach mehr als doppelt ...