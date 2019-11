Grüner Wasserstoff soll den Weg zur klimaneutralen Wirtschaft in Europa ebnen. Die voestalpine testet in Linz die derzeit größte Pilotanlage. Bis zum Einsatz in der Stahlerzeugung ist es allerdings noch ein weiter Weg.

SN/eder Die voestalpine testet die größte Anlage zur Produktion von sauberem Wasserstoff.