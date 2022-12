Der Tourenskimarkt ist erst einmal satt

Zwei Jahre lang gingen die Verkäufe von Tourenski durch die Decke. Die Coronapandemie machte aus dem Skibergsteigen einen Breitensport. Jetzt ist das große Wachstum vorbei. Das Angebot übersteigt aktuell die Nachfrage.

Wer in den vergangenen beiden Jahren eine Skitourenausrüstung suchte, musste Glück haben, eine zu ergattern. Die Nachfrage ging durch die Decke, die Absätze schossen um 15 Prozent in die Höhe. In der Coronapandemie explodierte in Österreich der Tourenskianteil bei den Skiverkäufen; er lag bei 28 Prozent - nach vielleicht zehn Prozent davor.

Der Gipfel des Tourenski-Verkaufs ist jetzt erreicht

Allein in der Saison 2021/22 wurden in Österreich 65.000 Paar Tourenski und 61.400 Paar Tourenskischuhe verkauft.

...