"Der Ziegel ist ein natürlicher Baustoff"

Der neue Österreich-Chef des Ziegelherstellers Wienerberger ist ein Bayer. Johann Marchner erklärt, warum der Ziegel alt, aber gut ist.

Wie kommt es, dass Sie als Bayer zum Chef von Wienerberger Österreich wurden? Johann Marchner: Ein Personalberater hat mich angesprochen, um eigentlich Werkschemiker zu werden in Tirol. Aber man hat parallel auch einen Vertriebsleiter gesucht - und sich nach einigen Runden für den Herrn Marchner entschieden. 1996 bin ich nach Österreich gekommen, war acht Jahre lang in den Bereichen Zement und Beton unterwegs, dann lang in der Kunststoffindustrie, bei keramischen Fliesen und zu guter Letzt in der Holzwerkstoffindustrie. Mein Herz hängt an Österreich und schlägt nach wie vor für Baustoffe, Architektur und Bauwesen, obwohl ich von der Ausbildung her Chemiker bin. Diese Leidenschaft begleitet mich seit über zwei Jahrzehnten.

Wie kann sich der alte Ziegel langfristig gegen moderne Baustoffe behaupten? Das Besondere am Ziegel ist, dass er Bau- und Wohnqualität, die wir heute alle suchen, sehr gut vereint. Ziegel sind ein natürlicher und gesunder Rohstoff, der rein durch Brennen hergestellt werden kann. Seine vielfältigen Eigenschaften wie Statik, Schallschutz oder Wärmedämmung erlauben unterschiedliche Anwendungsbereiche wie im verdichteten Wohnbau. Ziegel vereint sehr viele Eigenschaften in sich, ein wirklich nachhaltiger Werkstoff, der auch in die Zukunft wirkt. Das ist spannend.

Also eine Art eierlegende Wollmilchsau, die alles kann? Ich nenne ihn Zehnkämpfer unter den Baustoffen. Das ist auch der Grund, warum der Ziegel bis heute ein erfolgreicher Baustoff ist. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung und im privaten Bereich. Massiv in Ziegel zu bauen ist weiter im Trend.

Für die Klimaziele braucht es mehr ökologisches Bauen. Ein Comeback des Ziegels? Der Ziegel war immer da. Aber er erfüllt Aufgaben, die heute große Anliegen sind, gerade im innerstädtischen Bereich, wo wir sehr stark von Beton und Stahlbeton umgeben sind. Wir arbeiten daran, hier wieder stärker wahrgenommen zu werden. Wir wollen auch weg von dem traditionellen Image, dass Ziegel der klassische Werkstoff für den Häuslbauer ist. Das ist er auch, aber eben nicht nur.

Wie groß ist der Marktanteil von Ziegel unter den Baustoffen? Wir sind ein signifikanter und relevanter Baustoff in Österreich und haben hier einen guten zweistelligen Marktanteil in Prozent. Genauer ist das schwer zu sagen, denn Wand ist nicht gleich Wand. Und es gibt viele verschiedene Werkstoffe. Schon beim Bau der Wiener Ringstraße waren Ziegel die Basis neben Stein. Gegenüber der Wiener Oper haben die Wienerberger-Gründer ein großes Zinshaus aus Ziegeln errichtet, einen Paradebau. Er ist leider in den Kriegswirren abgebrannt und wurde nicht revitalisiert.

Sehen Sie Bedarf nach einem völlig neuen Baustoff? Die Notwendigkeiten für die Zukunft sehe ich weniger im Werkstoff als in der Planung. Es geht um intelligente integrierte Planung, dort sind große Potenziale zu heben. Die Werkstofftechnologie haben wir immer weiterentwickelt, auch im Ziegel gab es eine kontinuierliche Entwicklung. In der Ziegeltechnologie und im Ziegel selbst hat sich viel getan. Wir bieten heute ein tiefes und breites Sortiment an, man kann den Werkstoff je nach Anforderung adaptieren.

Woran liegt es, dass man in Österreich im Vergleich zu Ländern wie England nur selten Ziegelfassaden sieht? Wir haben leider Gottes die Sichtbarkeit verloren. Sie sprechen vom Vormauerklinker, der in Benelux, in England oder in deutschen Küstenregionen noch Tradition hat. Deshalb wollten wir am Wienerberg im neuen Headquarter für den Konzern mit einem Vormauerklinker ein klares optisches Statement setzen. Ziegelbau ist eine kulturelle Tradition. Letztlich ist auch das Handwerk relevant. Man braucht den Handwerker, der das zu annehmbaren Kosten macht.

Wie sehr hat Corona die Bauwirtschaft getroffen? Die Bauindustrie wird in diesem Jahr mit einem blauen Auge davonkommen. Der Immobilienmarkt ist sehr volatil, es ist extrem schwierig vorherzusagen, wie sich die Coronakrise mittelfristig auswirkt. Gespräche mit Kunden ergeben ein völlig heterogenes Bild. Die einen wollen unbedingt jetzt bauen, den anderen ist die Lage zu unsicher, aber unbestritten haben die Themen Wohnen, Haus und Garten an Stellenwert gewonnen. Viele haben das jetzt am eigenen Leib gespürt.

Können Sie das blaue Auge genauer definieren? Es geht uns in der Baustoffindustrie besser als vielen anderen. Wir hatten das Glück, dass wir relativ bald wieder im Lockup (Öffnung; Anm.) waren. Viele Baufirmen hatten ihre Baustellen eingestellt. Aber ein blaues Auge bleibt es trotzdem. Wir werden unsere Ziele dieses Jahr nicht erreichen und das schmerzt.

Was werden Sie als neuer Chef von Wienerberger Österreich anders machen? Jeder hat spezifische Neigungen, Vorlieben und Stärken. Aber Wienerberger hat schon mit meinem Vorgänger einen neuen Weg eingeschlagen, der richtig ist. Auf dem müssen wir aufsetzen. Fokus ist die Förderung und Entwicklung der Mitarbeiter. Mit den richtigen Mitarbeitern wird jedes Unternehmen erfolgreich sein. Ich will zu Ende bringen, was wir begonnen haben, da geht es um Nachhaltigkeit, Digitalisierung, neue Arbeitswelten und darum, Kundennutzen zu schaffen. Dann ist der Kunde bereit, für eine gute Leistung zu zahlen.

Wird sich der Stellenwert Österreichs im Konzern ändern? Österreich ist und bleibt natürlich wichtig, unabhängig von der konkreten Größenordnung, hier ist das Headquarter, der Heimatstandort. Das ist auch eine emotionale Geschichte, die man monetär gar nicht bewerten kann. Umso mehr ist das für mich auch eine Herausforderung, diesem Anspruch gerecht zu werden. Es ist eine Ehre und eine Verpflichtung.

Befürchten Sie, dass Covid-19 die Ökologie beim Bauen in den Hintergrund rückt? Ich glaube, das wird eher Fahrt aufnehmen, wenn ich sehe, wie viel Geld jetzt in den - nennen wir es - Wiederaufbau investiert wird. Und ich höre von Wirtschaftslenkern und von der Politik, dass sie beim Investieren mehr auf Ökologisierung achten wollen. Das kann eine echte Chance für Europa sein, weiter in zukunftsträchtige neue Technologien zu investieren und damit wieder einen Vorsprung herauszuarbeiten - oder zumindest wieder gleichauf zu kommen.



Johann Marchner(52) war in diversen Führungspositionen bei Fundermax, Lafarge und Rehau tätig, bevor er im Mai 2019 zum börsenotierten Ziegelkonzern Wienerberger stieß.