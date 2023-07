Deutlich mehr Pkw-Neuzulassungen im 1. Halbjahr

Im ersten Halbjahr 2023 haben die Pkw-Neuzulassungen wieder deutlich an Schwung zugenommen. In den ersten sechs Monaten stiegen diese um 16,7 Prozent zur Vorjahresperiode auf 126.690 Pkw an. Insgesamt wurden bis Ende Juni 183.190 Kraftfahrzeuge (Kfz) zugelassen, teilte die Statistik Austria am Dienstag mit.

An die Zahlen vor der Coronakrise kommen die Neuzulassungen bei den Personenkraftwagen (Pkw) allerdings noch nicht heran. "Die 126.690 neu zugelassenen Pkw liegen noch um 28,0 Prozent oder 49.219 Pkw unter dem Vorkrisen-Halbjahresergebnis von 2019", sagte Statistik-Generaldirektor Tobias Thomas.

Einen deutlichen Anstieg gab es bei Pkw mit alternativem Antrieb. Hier stieg die Zahl der Zulassungen um 39,6 Prozent auf 58.276 Pkw. Damit stieg der Anteil an Autos mit alternativem Antrieb an allen neu zugelassenen Pkw auf 46 Prozent (2022: 38,4 Prozent) an. Benziner machten einen Anteil von 34 Prozent aus, im ersten Halbjahr stieg die Zahl der Zulassungen lediglich um 0,8 Prozent auf 43.136. Darüber hinaus wurden 25.278 Pkw mit Dieselantrieb zugelassen (plus 4,9 Prozent), der Anteil lag bei 20 Prozent.

Nach Marken gegliedert führte Volkswagen die Rangliste mit 18.637 Pkw an, gefolgt von Skoda (12.428), Audi (8.755), BMW (8.606; Anteil) und Seat (7.113). Die durchschnittlichen CO2-Emissionen aller im 1. Halbjahr neu zugelassenen Autos (inkl. Elektro- und Wasserstoffantrieb) betrug laut vorläufigen Daten 106,7 g/km, nach 116,8 g/km im Jahr 2022.

Auch bei den Nutzfahrzeugen gab es ein deutliches Plus. So gab es mehr Neuzulassungen bei Sattelzugfahrzeugen (2.280, plus 40,1 Prozent), bei Lastkraftwagen (Lkw) Klasse (Kl.) N1 (14.538, plus 29,2 Prozent), Lkw Kl. N3 (1.745, plus 19,7 Prozent) und Lkw Kl. N2 (181, plus 7,7 Prozent). Bei land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen sind die Neuzulassungen dagegen um 5,8 Prozent zurückgegangen.

Bei Zweirad-Fahrzeugen gab es bei den Motorrädern ein Plus bei den Zulassungen um 9,1 Prozent auf 22.594 Stück. Die Zahl der neu zugelassenen Motorfahrräder blieb mit 5.973 (minus 0,1 Prozent) nahezu unverändert.