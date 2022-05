Deutlich weniger Schadholz angefallen

Voriges Jahr sind in Österreichs Wäldern 18,42 Millionen Erntefestmeter Holz eingeschlagen worden. Das waren knapp 10 Prozent (1,63 Mio. Erntefestmeter) mehr als 2020, teilte das Landwirtschaftsministerium am Sonntag mit. Demnach gab es eine große Entspannung beim Schadholz. Denn mit insgesamt 6,04 Mio. Festmeter und damit einem Anteil von knapp einem Drittel - fiel 2021 um gut 32 Prozent weniger Schadholz an als im Jahr davor.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Schadholz in einem Waldviertler Forstrevier

Zudem lag die Schadholzmenge 2021 damit um knapp 30 Prozent unter dem Fünfjahres-Durchschnitt und um etwas mehr als 10 Prozent unter dem Zehnjahres-Durchschnitt. Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP) sieht aber weiterhin große Herausforderungen für die Forstwirtinnen und Forstwirte. Denn Trockenheit und Borkenkäfer belasteten das Ökosystem außerordentlich, so der Politiker. Fast 27 Prozent des Einschlages entfiel 2021 auf Holz zur energetischen Nutzung (Brennholz und Waldhackgut). Der Anteil des Sägerundholzes betrug knapp 57 Prozent, jener des Industrierundholzes fast 17 Prozent. Der Anteil des Nadelholzes am Gesamteinschlag betrug rund 85 Prozent, jener des Laubholzes rund 15 Prozent. Für das Leitsortiment (Blochholz Fichte/Tanne) zahlten die Sägewerke 2021 im Jahresdurchschnitt pro Festmeter mit 100,48 Euro um 38,3 Prozent mehr als 2020. Für andere Sortimente gab es jedoch auch gegenteilige Trends. Bei Faser- und Schleifholz (Fichte/Tanne) gab es etwa leichte Rückgänge um 1,1 Prozent bzw. 0,5 Prozent.