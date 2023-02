Deutsch-österreichischer Außenhandel 2022 kräftig gewachsen

Trotz widriger Umstände ist 2022 ein überraschend gutes wirtschaftliches Jahr gewesen, findet Michael Scherz, Österreichs Wirtschaftsdelegierter in Deutschland. Österreich verzeichnete abermals kräftige Zuwächse im Außenhandel mit dem wichtigsten Handelspartner. Die Exporte nach Deutschland seien voriges Jahr um 17 bis 18 Prozent gestiegen und machen bis zu 58 Milliarden Euro aus. "Das ist eine sehr beeindruckende Zahl", erläuterte Scherz in Berlin im Gespräch mit der APA.

Die deutschen Exporte nach Österreich seien jedoch etwas stärker gestiegen, nämlich um 18 bis 19 Prozent, und erreichten 70 Milliarden Euro. "Wir halten damit unser traditionelles Handelsbilanzdefizit in der gleichen Größe wie bisher", so Scherz.

Vom weltweiten Exportgeschäft Österreichs - rund 168 Milliarden Euro - macht jenes nach Deutschland gut ein Drittel aus. "Es wird spannend, ob wir diese Dynamik auch 2023 haben werden."

Alle Krisen- und Katastrophenszenarien, die nach dem Kriegsbeginn in der Ukraine entwickelt worden sind, seien nicht eingetreten, "nicht einmal ansatzweise, beziehungsweise spüren wir sie bis jetzt nicht."

Mit dem sogenannten Doppelwumms in Deutschland, mit dem Bundeskanzler Olaf Scholz extra 200 Milliarden Euro nachgeschossen habe, habe Berlin alle Länder der EU, die noch einen funktionierenden Produktionsanteil hätten, in Verzug gebracht. Laut Scherz seien davon vor allem Polen, Tschechien, die Slowakei, Österreich und Italien sowie abgeschwächt auch Frankreich betroffen.

Österreich habe nachziehen müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit nicht zu verlieren. "Hätte man auf die massive deutsche Finanzzusage nicht reagiert, wäre kein Level Playing Field zwischen deutschen und auch österreichischen Unternehmen mehr gegeben gewesen. Die Frage ist, wie das die ärmeren Länder in Europa machen werden." Es sei momentan schwierig, tragfähige europäische Lösungen zu finden. "Das war früher wesentlich einfacher."

Mittlerweile sei in Deutschland das gesamte Messe- und Konferenzprogramm auch mit österreichischer Beteiligung wieder voll angelaufen. Weder bei der Grünen Woche noch bei der Internationalen Tourismusbörse ITB gebe es Beeinträchtigungen.

Entwarnung gibt Scherz auch im Wintertourismus. Der späte Wintereinbruch sei zwar ein Problem gewesen, "aber wir kommen mit einem blauen Auge davon". Die Wintersaison laufe sehr gut, das gelte auch für die Buchungen im Sommer und Herbst. "Im Großen und Ganzen ist die Buchungslage überraschend gut", sagt Scherz mit Blick auf die deutschen Österreich-Gäste. Im Toppreissegment habe sich der Trend nicht geändert. Allgemein sei bei den Urlaubsausgaben und der Aufenthaltsdauer jedoch Zurückhaltung zu verspüren. Österreich setze auch im Tourismus auf Nachhaltigkeit und Digitalisierung - und leide wie die Deutschen unter Fachkräftemangel.

Scherz betont, dass Österreich in der Digitalisierung "eindeutig einen Vorsprung gegenüber Deutschland verfügt. Vor allem in der öffentlichen Hand, in der Verwaltung von Bund, Ländern und Gemeinden, ist der Rückstand in Deutschland eklatant." Deutschland falle es Bei der Digitalisierung schwer, in die Gänge zu kommen. "Zwischen 2017 und 2022 war geplant, 520 Behördengänge digital anzubieten - geworden sind es knapp über hundert. Es reden zwar alle davon, aber passieren tut wenig."