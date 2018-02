Deutsche Vonovia startet Übernahmeangebot für Buwog

Der größte deutsche Wohnungskonzern Vonovia startet heute, Montag, offiziell mit der Übernahme der heimischen Buwog. Das im DAX notierte Unternehmen bietet den Buwog-Aktionären wie berichtet 29,05 Euro pro Aktie in bar. Zuletzt notierte das Buwog-Papier an der Wiener Börse bei 28,78 Euro. Die Angebotfrist läuft am 12. März aus, gab Vonovia Montagfrüh bekannt.

SN/APA (dpa)/Ina Fassbender Das Vonovia-Angebot wird nun "sorgfältig geprüft"