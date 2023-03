Deutscher Streik schränkt Austro-Zugverkehr am Montag ein

Ein gewerkschaftlicher Warnstreik im gesamten Verkehrsbereich in Deutschland von der Bahn über die Luftfahrt bis hin zum Schiffsverkehr wird am Montag auch grobe Auswirkungen auf den Verkehr in Österreich haben. So werden Züge von und nach Deutschland kurzgeführt oder fallen aus. Auch alle Verbindungen über das Deutsche Eck sind betroffen, teilten die ÖBB mit. Die Bahn empfiehlt, Reisen von, nach und über Deutschland zu verschieben. Aktuelle Infos gibt es auf oebb.at.

Wegen des Streiks können die Züge nicht über das Deutsche Eck fahren. Alle RJ- und RJX-Verbindungen, die planmäßig über das Deutsche Eck fahren, enden und beginnen in Salzburg Hbf bzw. Kufstein. Die ÖBB richten einen Pendelverkehr im Zwei-Stunden-Takt zwischen Salzburg Hbf und Wörgl Hbf ein. Die Fahrzeit verlängert sich dabei um bis zu drei Stunden.

Tickets, die für eine Reise von/nach/über Deutschland während des Streiks gebucht wurden, können bei Nichtantritt der Reise kostenlos storniert und rückerstattet werden. Die Zugbindung für Sparschiene-Tickets, die im Streikzeitraum gültig sind und bis zum 23.3. gekauft wurden, gilt als aufgehoben: Nationale ÖBB Sparschiene-Tickets für Verbindungen am 27.3. über das Deutsche Eck können daraus folgend bis inklusive 29.3.2023 verwendet werden. Internationale ÖBB-Sparschiene- und Standard-Tickets von/nach Deutschland mit Reisedatum 27.3. und 28.3. sind ab sofort bis inklusive 4.4.2023 gültig.

Einzelne Nachtzugverbindungen sind bereits ab der Nacht von 25. März auf 26. März betroffen. Die Einschränkungen im Nachtzugverkehr werden teilweise bis zur Nacht von 28. März auf 29. März andauern. Bei allen Nachtzügen, die von Ausfällen oder Teilausfällen aufgrund des Streiks betroffen sind, können die Tickets ebenfalls kostenlos storniert und rückerstattet werden.

Die RJX-Züge von/nach München beginnen und enden in Salzburg Hbf und die IC- und ICE-Züge von/nach Passau fallen aus. Weitere Fernverkehrszüge aus Österreich und der Schweiz über Lindau-Reutin werden kurzgeführt, ebenso kurzgeführt werden Fernverkehrszüge über die Tauern/Ennstal-Strecke sowie die Brenner-Strecke.

Die Züge im Nahverkehr werden kurzgeführt. In Salzburg beginnen und enden die Züge der Linie S3 Richtung Freilassing in Salzburg Liefering, die Züge der Linie S2 beginnen und enden in Salzburg Hbf. In Oberösterreich fahren die Nahverkehrszüge Richtung Passau nur bis/ab Schärding. Die Nahverkehrszüge Richtung Simbach/Inn beginnen und enden in Braunau am Inn. In Vorarlberg werden die Züge Richtung Lindau-Reutin in Lochau-Hörbranz enden und in Tirol wird der Nahverkehr Richtung Mittenwald nur bis/ab Scharnitz geführt. Für einen Teil der kurzgeführten Verbindungen können Schienenersatzverkehrsbusse zur Verfügung gestellt werden.

Auch die Nachtzüge sind vom Streik betroffen und werden umgeleitet oder fallen ganz oder teilweise aus. In den Nächten von 26.3. auf 27.3. und 27.3. auf 28.3. werden die Nachtzüge NJ 446/NJ 447 Wien <> Bregenz, NJ 466/ NJ 467 Wien <> Zürich und EN 40462/ EN 40467 Budapest <> Zürich umgeleitet, weshalb sich die Fahrzeit teilweise verlängern wird. Sämtliche anderen Nachtzüge und Euronight-Verbindungen, die von/nach/über Deutschland geführt, müssen vom 26.3. auf 27.3. und 27.3. auf 28.3. ganz oder auf einem Teilabschnitt ausfallen. Der NJ 468 Wien - Paris fällt bereits in der Nacht vom 25.3. auf 26.3. aus.