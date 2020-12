Deutschland plant Quote: Eine Frau in jedem Vorstand

In Deutschland soll eine gesetzliche Quote ab dem kommenden Jahr mehr Frauen in Spitzenpositionen bringen. Österreich hat noch weit weniger Chefinnen - und wartet ab.

SN/picturedesk.com/bernd von jutrczenka In Deutschland haben sich prominente Frauen in einer eigenen Iniative für eine Quote stark gemacht. Im Bild: Schauspielerin Maria Furtwängler, Aufsichtsrätin Janina Kugel, Sportmanagerin Katja Kraus, Autorin Nora Bossong und Wissenschaftlerin Jutta Allmendinger.