Deutschland und Italien wollen Tirol klagen

Deutschland und Italien bereiten wegen der Straßensperrungen und Fahrverbote in Tirol offenbar gemeinsam Klagen gegen Österreich vor. Das kündigten die beiden Verkehrsminister Andreas Scheuer und Danilo Toninelli in einem gemeinsamen Beschwerdebrief an die EU-Kommission an, wie die "Bild am Sonntag" berichtet.

SN/APA (Symbolbild)/ZEITUNGSFOTO.AT Tirol erstickt im Verkehr