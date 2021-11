DHL Air schafft mit Zentrale in Wien 54 Arbeitsplätze

Die Deutsche Post hat die Zentrale ihrer Tochter DHL Air nach Wien verlegt. Dadurch entstehen am Flughafen Wien bis zum ersten Quartal 2022 54 Arbeitsplätze, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Von Wien aus werde der tägliche Betrieb der Airline mit ihren 18 Flugzeugen gesteuert, von der Einteilung der Besatzung über die Flug- und Wartungsplanung bis zur Crew-Ausbildung. Auch Sicherheit, Qualität und Compliance sind Aufgaben des Teams in Wien.

DHL Air verlegt Zentrale nach Wien

Drei der 18 Boeing 757 sind bereits in Wien bei der neu geschaffenen DHL Air Austria registriert, die anderen 15 werden bis zum ersten Quartal 2022 folgen. Bisher hat DHL Air von Großbritannien aus operiert. Stationiert wird aber keines der Flugzeuge in Wien. Wien wird nicht einmal angeflogen von DHL Air, dem Europa-Netzwerk der Deutsche Post DHL (DP DHL). DHL ist die Logistiktochter der Deutschen Post mit Sitz in Bonn. Neben DHL Air betreibt die Deutsche Post mit DHL Express ein globales Frachtflugnetz mit 280 Flugzeugen, vor allem für besonders schnelle Lieferungen. Dieses hat in Österreich die Tochter DHL Express Austria. DHL Express Austria ist seit 41 Jahren aktiv und hat 650 Beschäftigte in Österreich. Formal ist DHL Air Austria nun eine Tochter der DHL Express Austria, operiert allerdings ganz unabhängig.