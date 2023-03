Die Agrarmärkte bleiben angespannt

Auf den internationalen Getreidemärkten hat sich die Lage nach dem Angriff auf die Ukraine wieder beruhigt. Die Nervosität und die hohen Preise bleiben aber bestehen.

Vor einem Jahr, vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine, notierte Weizen an der europäischen Warenterminbörse Matif in Paris mit 269 Euro je Tonne. Ab dann explodierten die Preise, die schon in den Monaten zuvor kräftig angezogen hatten, regelrecht und erreichten Mitte Mai mit 429 Euro je Tonne einen historischen Höhepunkt. Bei Mais war es nicht anders. Die Welt stand kopf. Ängste machten sich breit. Man fürchtete um die Versorgung der internationalen Märkte und befürchtete vor allem in Ländern Afrikas ...