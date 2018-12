Die Anlagechancen für 2019 sind dünn gesät

Was prägt die Finanzmärkte im nächsten Jahr? Sind die Jubeljahre an den Börsen vorbei? Wann wird Sparen wieder Zinsen bringen? Die wichtigsten Faktoren im Überblick.

Nerven wie Drahtseile sind eine wesentliche Voraussetzung für all jene, die Geld oder Vermögenswerte möglichst sinnvoll, also ertragreich, veranlagen wollen. Im ausklingenden Jahr 2018 war Krisenfestigkeit noch mehr gefragt als normalerweise. Und einiges deutet darauf hin, dass sich das auch 2019 so fortsetzen wird. Die SN werfen einen Blick auf die wichtigsten Faktoren, die das kommende Jahr an den Märkten bestimmen werden.