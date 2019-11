Die Arbeitslosigkeit ging in Salzburg am stärksten zurück

Das dritte Jahr in Folge verbessert sich die Lage auf dem heimischen Arbeitsmarkt. Der Oktober brachte in einigen Sektoren erste Zeichen für eine Trendwende.

Trotz europaweiter Konjunkturabkühlung geht die Arbeitslosigkeit in Österreich weiter zurück. Ende Oktober ist die Zahl der Menschen ohne Job um 3,2 Prozent auf 354.026 gesunken. Knapp 66.000 davon waren in Schulungen des Arbeitsmarktservice (AMS), um 4,8 Prozent weniger als im Jahr davor. Das geht aus am Montag veröffentlichten Daten des Sozialministeriums hervor. Den stärksten Rückgang gab es mit -8,2 Prozent auf rund 16.000 Arbeitslose im Bundesland Salzburg.

"Wir haben eine gute Mischung aus Tourismus, Handel und Industrie", sagt Landesgeschäftsführerin Jacqueline Beyer. Die regionale Arbeitslosenquote lag zwischensaisonbedingt bei 5,1 Prozent, nach Vollbeschäftigung (unter vier Prozent) in den vergangenen Monaten. Der Fachkräftemangel sei im Bundesland mittlerweile so massiv, dass versucht werde, mit überregionaler Vermittlung Tourismus-Mitarbeiter nach Salzburg zu lotsen. Im Vorjahr kamen so 150 Köche aus Wien in den Pongau. Ende Oktober gab es 6540 offene Stellen, um acht Prozent mehr als ein Jahr davor.

Noch größer ist die Lücke im Bundesland mittlerweile bei den Lehrlingen: Für 1019 offene Lehrplätze, knapp die Hälfte davon im Tourismus, gab es im Oktober 305 Jugendliche, die eine Lehrstelle suchten. Daher wird seit Längerem die Erwachsenenlehre gefördert. Auch junge Asylberechtigte werden verstärkt auf Lehrplätze nach Salzburg vermittelt. Wie überhaupt die Arbeitslosigkeit bei Jugendlichen unter 25 Jahren nicht nur in Salzburg stärker sinkt als generell.

Este Anzeichen für eine mögliche Trendwende auf dem Arbeitsmarkt gibt es bisher nur in der Warenerzeugung, wo um 1,7 Prozent mehr arbeitslos gemeldet waren, sowie im Verkehr mit plus 4,2 Prozent. Industrie und Bau waren laut AMS-Vorstand Johannes Kopf bisher jene Branchen, die den Aufschwung der vergangenen drei Jahre stark "getragen" haben. Und sie waren der Hauptgrund, warum die Männerarbeitslosenquote (6,8 Prozent) stärker als jene der Frauen (7,2 Prozent) gesunken ist. Insgesamt verringerte sich die nationale Arbeitslosenquote (bei 3,816 Mill. Beschäftigten) um 0,3 Prozentpunkte auf 7,0 Prozent.

Schwierig bleibt der Arbeitsmarkt für jene, die nicht voll einsatzfähig, weniger gut ausgebildet oder nicht mehr jung sind. Rund 44 Prozent aller als arbeitslos vorgemerkten Personen haben aktuell höchstens einen Pflichtschulabschluss. Bei Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen oder Behinderung stieg die Zahl der Vormerkungen um etwa vier Prozent. Bei den über 50-Jährigen gab es ein Plus von 1,7 Prozent.

Was ebenfalls auffällt: Inländer profitieren von einem dynamischen Arbeitsmarkt stärker. Bei Inländern ging die Zahl der Arbeitslosen um vier Prozent zurück, verglichen mit minus 1,5 Prozent bei Ausländern.

In Deutschland, Österreichs wichtigstem Wirtschaftspartner, hinterlässt die konjunkturelle Eintrübung ebenfalls erste Spuren am Arbeitsmarkt. Im Oktober waren 2,204 Millionen Menschen ohne Job, nahezu genauso viele wie ein Jahr davor. Die Annäherung an die Vorjahreszahlen gebe es seit geraumer Zeit, sagte der Chef der deutschen Bundesagentur für Arbeit (BA), Detlef Scheele, bei der Vorlage der Zahlen vorige Woche. Doch erstmals seit Jänner 2014 lagen sie nicht mehr unter dem Vorjahreswert.