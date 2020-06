Fast 1,4 Millionen Erwerbstätige befinden sich derzeit in Corona-Kurzarbeit. Unternehmen können nun Anträge auf Verlängerung bis Ende September stellen. Aber viele Betriebe werden Kurzarbeit auch darüber hinaus nutzen.

3581 neue Anträge auf Kurzarbeit gab es in der Vorwoche, damit sind per Ende Mai fast 117.000 Anträge beim Arbeitsmarktservice (AMS) eingegangen. Die Zahl der Erwerbstätigen in Kurzarbeit ist auf 1.371.338 gestiegen, darin seien aber Mitarbeiter in Betrieben, die Ende ...