"Die Bäume sind zu langsam für den Klimawandel"

Trockenheit, Windwurf, Brände, Insektenbefall: Der Klimawandel macht dem Wald zu schaffen. Neue Arten wie Douglasien können helfen. Der Wald könne die Klimafolgen aber nur mildern, nicht lösen, warnt ein Experte.

Klimaveränderungen hätten den Wald schon immer betroffen - und kräftig verändert. "Denken Sie an die Eiszeit", sagt Hubert Hasenauer, Leiter des Instituts für Waldbau an der Universität für Bodenkultur (Boku). Die Anpassungen seien meist über lange Zeiträume verlaufen. Seit den 1980er-Jahren aber bemerke man eine rapide Veränderung des Klimas. "So schnell können die Bäume nicht reagieren, der Wald ist für den Klimawandel zu langsam."

Wald reagiert auf Klimaveränderungen mit einer Verzögerung von 100 Jahren

Während bei ...