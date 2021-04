Die Bilanz des Maskenmachers

Vor einem Jahr, als Masken Mangelware waren, stampfte Günter Grabher in Vorarlberg mit anderen Textilfirmen eine Produktion aus dem Boden. Warum nun nicht mehr produziert und trotzdem ausgebaut wird.

Einer Schaufensterpuppe wachsen Drähte aus dem Kopf, nebenan liegt eine Babypuppe in einem Kindersitz, der Eltern per Smartphone an im Auto vergessene Kinder erinnert: In den Räumlichkeiten der Smart Textiles Plattform in Lustenau werden Anwendungsmöglichkeiten intelligenter Stoffe gezeigt. Die Plattform, ein Zusammenschluss von Textilunternehmen, forscht an neuen Materialien, etwa Kleidung mit eingebauten Sensoren. Dass in den verglasten Räumen im Millennium Park 6 vor nicht allzu langer Zeit Schutzmasken produziert wurden, daran erinnert nun nur noch ein großes Plakat. Und Günter ...