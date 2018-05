Die Energiewende kostet Milliarden

Die Klimaerwärmung gehöre aus der Öko-Nische heraus und als ökonomisches Thema behandelt, sagt der Chef des größten heimischen Stromerzeugers Verbund.

Mit rund 8200 Megawatt Leistung ist der Verbund Österreichs größter Stromproduzent, seit einigen Jahren ist das zu 51 Prozent im Besitz der Republik befindliche Unternehmen auch im benachbarten Bayern der größte Stromerzeuger aus Wasserkraft. Die Wasserkraft deckt rund 95 Prozent des Verbund-Stroms, die Windkraft wurde in den vergangenen Jahren ausgebaut (auf derzeit rund 400 MW, in Österreich, Deutschland und am Schwarzen Meer in Rumänien).