In Schladming gehen am Freitag die ersten Skilifte in Betrieb. Der Frühstart bedient nicht nur Skihungrige - er hat auch Folgewirkung.

70 Zentimeter Neuschnee in der Höhe und sogar in den Mittellagen 40 Zentimeter frisches Pulver. "Das Aufsperren ist heuer leichter gegangen als sonst", sagt Planaibahnen-Chef Georg Bliem. Am Donnerstag um 7 Uhr früh kam noch grünes Licht für die Planai-West-Seilbahn, ...