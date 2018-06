Die Gen-Schere macht Hoffnung

Eine neue Technologie soll die Pflanzenzucht revolutionieren: Genome Editing gilt als Antwort auf die Gentechnik. Europa zögert.

Genome Editing revolutioniert die Pflanzenzucht. Anders als bei der Gentechnik werden bei diesem neuen Verfahren Gene gleicher Art nur ausgetauscht, stillgelegt oder allenfalls wieder eingesetzt, um verloren gegangene Eigenschaften nutzen zu können. Während in der Gentechnik das Material so verändert wird, wie es die Natur selbst nicht zustande brächte, bleibt man im gewohnten System. Es werden in der Regel keine Fremdgene eingesetzt, und es wird auch kein transgenes Material übertragen.