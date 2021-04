Die Grenze heißt Quarantäne

Die südlichen Länder Europas öffnen nach und nach ihre Grenzen. Dass der "grüne Pass" Erleichterung beim Reisen bringt, stimmt. Nur ist er wenig wert, wenn die Quarantänen bleiben.

Bislang wurde der "grüne Pass" als Rückkehrticket in die Reisefreiheit beworben. Das stimmt nur eingeschränkt. Solang die Länder Einreisebeschränkungen mit Quarantänepflichten bei der Heimreise aus dem Urlaub aufrechterhalten, hilft er nur bedingt. So ist es zwar schön, dass Urlaubsländer wie Griechenland und Italien jetzt vorpreschen und die baldige Öffnung zelebrieren - so manche Insel vermarktet sich als "coronafrei". Doch mehr, als die Sehnsucht nach Sonne und Meer weiter anzufachen, könen die Ankündigungen noch nicht. Bis 31. Mai gilt in Österreich ...