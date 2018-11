Die Herren der Bilderflut

Wie der norddeutsche Familienbetrieb Cewe schaffte, woran Agfa und Kodak scheiterten: den erfolgreichen Wandel von einem Fotolabor in die vollelektronische Welt der Digitalfotografie.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, sagt man. Aber die Welt droht in einer Bilderflut unterzugehen. Nicht nur wegen der Fotos in Medien und Werbung, sondern auch im privaten Bereich. Noch nie wurden so viele Bilder gemacht wie heute. Rund zehn Milliarden Fotos werden jährlich allein in Österreich gemacht. Immer mehr davon am Mobiltelefon. Das hat längst das frühere Segment der Kompaktkameras abgelöst, sagt Ewald Hahn. Er kennt die Foto-Gewohnheiten der Österreicher genau. Die - heute überwiegend elektronisch gespeicherten - Bilder sind sein Rohstoff. Hahn ist Vertriebsleiter der Firma Cewe Fotobuch in Österreich. Das wichtigste Produkt steckt im Namen, das Fotobuch ist mit gut sechs Millionen Exemplaren jährlich das unangefochten beliebteste Produkt.