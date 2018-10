Die Industrie-Ikone Waagner-Biro wankt

Eines der ältesten und bekanntesten Unternehmen Österreichs ist plötzlich in großer Not. Das Stahlbauunternehmen Waagner-Biro musste für eine seiner Tochterfirmen Insolvenz anmelden.

Was haben die Kuppel des Berliner Reichstags, das Glasdach im British Museum in London und Red Bulls Hangar-7 in Salzburg gemeinsam? Die Konstruktion stammt jeweils vom österreichischen Paradeunternehmen Waagner-Biro, das eine 164-jährige Geschichte hat. "Vom Schlossereibetrieb zum Engineering- und Stahlbauspezialisten mit Weltruf", heißt es stolz auf der Homepage der Firma. Einer der jüngsten Meilensteine, die weltweit Beachtung fanden, war im Vorjahr die Fertigstellung der Kuppel beim Museum Louvre Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Dieser Prestigeauftrag brachte dem früher börsenotierten Unternehmen fast 80 Millionen Euro Umsatz.