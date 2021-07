Die Klima-Verhandler müssen 4000 Seiten durchackern

Die Kerosinsteuer muss erst die Hürde Einstimmigkeit nehmen. Eine Forderung Österreichs wurde bereits erfüllt.

Nun beginnt das große Rechnen. Am Mittwoch hat die EU-Kommission ihr Klimaschutzpaket "Fit for 55" vorgestellt. Die zwölf Initiativen sind ineinander verwoben. Bis 2030 müssen 55 Prozent der Treibhausgasemissionen in der EU eingespart werden. So fordert es ein im April von EU-Regierungen und Parlament beschlossenes Gesetz. Die Präsentation des Pakets war erst der Startschuss für die Verhandlungen. Mitgliedsstaaten und Parlament müssen zu jedem Gesetzesvorschlag zunächst eine eigene Position festlegen, was knifflig genug wird. Dann müssen sich noch beide Institutionen einigen, ...