Die Küche der Alpen bietet mehr als Kaiserschmarrn und Schnitzel

Weil Österreichs gehobene Restaurantszene schon bessere Zeiten gesehen hat, kommt ihr der Trend zu regionaler Qualität gerade recht. Als Paukenschlag werden aktuell die Festspiele der alpinen Küche in Zell am See zelebriert.

SN/kcuxen/stock.adobe.com Genuss, den der Wald bietet.