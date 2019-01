"Die Küche hat das Auto als Statussymbol abgelöst"

Markus Miele, Urenkel des Firmengründers, erklärt, warum bei Dampfgarer und Waschmaschine nicht Asien den Markt beherrscht. Und warum jedes Miele-Teil über ein Jahr im Dauerwaschgang überstehen muss, bevor es auf den Markt kommt.

Vor 90 Jahren war die Einführung des ersten elektrischen Geschirrspülers in Europa durch Miele ein Flop. Wer trotz Krise 1929 Geld hatte, überließ sein Geschirr lieber dem Dienstmädchen, sagt Markus Miele. Heute führt er das deutsche Familienunternehmen in vierter Generation. In Österreich ist man mit 20 Prozent Marktanteil bei großen Haushaltsgeräten Marktführer.