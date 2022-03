Die Kurzarbeit ist gekommen, um zu bleiben

Ukraine-Krieg und Löcher in Lieferketten machen den Ausstieg aus der Kurzarbeit schwer. Jetzt wird ein neues Modell gesucht.

Zwei Jahre in Kurzarbeit? Corona hat es möglich gemacht. Österreichweit sind 3044 Betriebe seit Ausbruch der Pandemie im März 2020 durchgehend in Kurzarbeit. Sie kommen aus besonders betroffenen Branchen wie Tourismus, Event- oder Messebereich. "Man finanziert immer noch Betriebe, dass sie Personal horten", merkt Herbert Buchinger, Vorstand des Arbeitsmarktservice (AMS), zur Langzeit-Kurzarbeit kritisch an. "Subventionen machen auch abhängig."

Eigentlich sollte jetzt der Entzug kommen. Ende März läuft die großzügige Corona-Kurzarbeit aus - in Ausnahmefällen darf noch einmal um ...