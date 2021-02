Die Kurzarbeit wird erneut verlängert

Sozialpartner und Regierung wollen noch diese Woche die Details präsentieren

Die liberale Denkfabrik Agenda Austria hat am Montag angesichts der trüben Aussichten für eine wirtschaftliche Erholung für einen schrittweisen Ausstieg aus der Kurzarbeit plädiert. Die hohen Arbeitslosenzahlen und das Heer an Kurzarbeitenden mache weitere Hilfe für den Arbeitsmarkt nötig, sagt Agenda Ökonom Dénes Kucsera. Künftig sollte aber nur mehr für tatsächlich ausgefallene Stunden Kurzarbeitsgeld bezahlt werden, statt für den gesamten Lohn, und die Mindestarbeitszeit erhöht werden. Ab Frühling und Sommer sei das machbar. Die Ersatzraten sollten an jene der Arbeitslosigkeit angeglichen werden und die Corona-Kurzabeit Ende 2021 auslaufen.

Werde am aktuellen Kuzrarbeitsregime festgehalten, bestehe die Gefahr, "dass das jetzige Kurzarbeitsmodell den notwendigen Strukturwandel bremst", so Kucsera. Immer mehr Betriebe würden mit Kurzarbeitsgeld finanziert, die nicht mehr betriebsfähig seien.

Wie es mit der Coronakurzarbeit nach Ende März tatsächlich weitergeht, wird sich in den nächsten Tagen herausstellen. Bis dahin läuft die aktuelle Regelung, die behördlich geschlossenen Betrieben, also derzeit etwa jenen in der Gastronomie und Hotellerie, auch eine Null-Arbeitszeit erlaubt.

Die Gespräche zwischen Sozialpartnern und Regierung sind offenbar weiter gediehen. Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP) hatte zuletzt eine Einigung für Mitte Februar in Aussicht gestellt. Nach SN-Informationen wird es tatsächlich eine Erhöhung der Mindestarbeitszeit auf 30 Prozent geben, wie das eigentlich im Herbst vorgesehen war, bevor die Bedingungen für die Betriebe wegen des neuerlichen Lockdown aufgeweicht wurden. Um die 30 Prozent Arbeitszeit zu unterschreiten, ist eine Sozialpartner-Zustimmung nötig. Dass Kurzarbeit im Betrieb überhaupt notwendig ist, braucht es wie bereits seit der Neuregelung im Oktober das Testat eines Steuerberaters. Das neue Modell soll bis Ende Juni gelten. Die Einigung auf ein echtes Ausstiegsszenario oder ein dauerhaftes Kurzarbeitsmodell für die Zeit nach der Pandemie, steht also nach wie vor aus. Zuletzt waren in Österreich rund 450.000 Menschen in Kurzarbeit, am Höhepunkt der Arbeitsmarktkrise im Mai 2020 waren es 1,35 Millionen Personen.

Insgesamt hat das Arbeitsmarktservice (AMS) bisher rund sechs Mrd. Euro an Kurzarbeitsbeihilfen ausgezahlt. Das Budget für die Kurzarbeit für heuer wurde von fünf auf sieben Mrd. Euro aufgestockt.