Die Maske fällt, aber vieles bleibt unklar: Was mit 1. Juli bei Friseuren und in der Gastro gilt

Kellner wie Friseure können ab Donnerstag ohne Maske aufatmen. Wer nicht geimpft ist, muss aber öfter testen. Der Handel hofft noch.

Seit mehr als einem Jahr - Lockdown-Schließungen ausgenommen - war der Griff zur Maske für Rein De La Fuente so alltäglich wie jener zu Kamm und Schere. Die Salzburger Friseurin hat alles durchgemacht: Mund-Nasen-Schutz, Plastikvisier und schließlich seit Monaten die FFP2-Maske - Atempausen ausgenommen neun Stunden am Tag. "Anfangs hatten wir alle Kopfschmerzen, aber man gewöhnt sich an alles", sagt die junge Frau. Jetzt sei man aber "echt froh, dass wir keine Maske mehr brauchen, und die Kunden auch". Auf ...