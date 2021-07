Die Maske fällt, aber vieles bleibt unklar: Was seit 1. Juli bei Friseuren und in der Gastro gilt

Kellner wie Friseure können seit Donnerstag ohne Maske aufatmen. Wer nicht geimpft ist, muss aber öfter testen. Der Handel hofft noch.

Seit mehr als einem Jahr - Lockdown-Schließungen ausgenommen - war der Griff zur Maske für Rein De La Fuente so alltäglich wie jener zu Kamm und Schere. Die Salzburger Friseurin hat alles durchgemacht: Mund-Nasen-Schutz, Plastikvisier und schließlich seit Monaten die FFP2-Maske - Atempausen ausgenommen neun Stunden am Tag. "Anfangs hatten wir alle Kopfschmerzen, aber man gewöhnt sich an alles", sagt die junge Frau. Jetzt sei man aber "echt froh, dass wir keine Maske mehr brauchen, und die Kunden auch". Auf dem Kopf die Trockenhaube und im Gesicht die FFP2-Maske, da hätten ihr "die Damen" schon oft leidgetan, sagt De La Fuente.

Bis Montagabend, kurz vor Veröffentlichung der zweiten Covid-19-Öffnungsverordnung durch das Gesundheitsministerium, war nicht klar, ob am 1. Juli auch beim Friseur die Maske fällt. Schließlich hieß es dann doch: Dort, wo 3-G-Nachweise gelten, entfällt die Maskenpflicht. Ausnahmen gibt es nur noch für Alten- und Pflegeheime sowie Gesundheitseinrichtungen. "Hätten wir die Maske behalten müssen, wäre das extrem unfair gewesen", sagt Bundesinnungsmeister Wolfgang Eder. Schließlich sei seine Branche im Februar die erste gewesen, die Eintrittstests hatte, "wir waren das Pilotprojekt für 3-G". Dabei hätten anfangs noch 30 Prozent der Österreicher gesagt: "Wegen des Friseurbesuchs lasse ich mich nicht testen." Also habe man gekämpft - für das Testen vor Ort im Salon bis zur Anerkennung des Wohnzimmertests. Noch immer kommt in Eders Salon in Salzburg zwei Mal die Woche eine Krankenschwester, die ungeimpfte Kunden testet. Seine Mitarbeiterinnen seien mittlerweile alle geimpft.

Mund-Nasen-Schutz statt FFP2-Maske: Was ab 1. Juli gilt

Die "Maske weg"-Verordnung wäre aber keine österreichische, gäbe es im Gegenzug nicht auch eine neue Auflage. Denn wo die Maske nun in Begleitung von der 3-G-Regel fällt - etwa auch in Gastronomie und Hotellerie -, müssen sich ungeimpfte Beschäftigte nun auf vermehrtes Testen einstellen. Reichte bei den Berufsgruppentests bisher ein Test pro Woche, gilt nun auch für die Mitarbeiter dasselbe wie für die Kunden und Gäste: Der Antigentest ist 48 Stunden gültig, der PCR-Test 72 Stunden. Das Projekt "Sichere Gastfreundschaft" des Tourismusministeriums mit einem bezahlten PCR-Test pro Woche und Mitarbeiter werde nicht ausgeweitet, sagt ein Sprecher. Mehr PCR-Tests müssen also die Arbeitgeber bezahlen oder ihre Mitarbeiter öfter in die Teststraße oder Apotheke zum Gratis-Antigentest schicken. Weil Ausnahmen die Regel bestätigen, gibt es auch ein Entkommen der 3-G-Regel, und zwar für Gastromitarbeiter, die zu 100 Prozent im Freien arbeiten, "etwa an einem Eisstand am See", heißt es aus dem Tourismusministerium. Die Outdoor-Ausnahme-Regelung sei aber "rein theoretisch" zu verstehen. Für Kellner, die zwischen Gastgarten und Schank pendelten, gelte sie nicht. Und auch nicht für Gäste, die sich nur auf ein Bier im Freien aufhalten. Die müssen weiterhin geimpft, getestet oder genesen sein.

Gastronomiesprecher Mario Pulker hat sich mit der 3-G-Regel arrangiert, auch wenn ihm eine EU-weite Regelung lieber wäre. "Es gibt Gäste, die sagen, sie fahren heuer nach Italien, weil sie da einfach so ins Restaurant können", sagt Pulker. Die 3-G-Regel sei ein Wettbewerbsnachteil, "aber vielleicht hilft uns das im Herbst". Froh ist er über das Aus für die Maske in seiner Branche. "Das Maskentragen war bei Hitze eine echte Zumutung für die Mitarbeiter." Ganz zufrieden ist Pulker mit den Lockerungen noch nicht, es bleibt die Registrierung der Gäste. Daran führe indoor "kein Weg vorbei", es sei aber überlegenswert, ob sie im Gastgarten nötig sei. "In einer Disco mit Hunderten Leuten ist das Infektionsrisiko ein anderes als auf einer Terrasse."

Weiter Maske tragen - wenn auch nur noch Mund-Nasen-Schutz statt FFP2 - heißt es im Handel. "Eine kleine Verbesserung, die FFP2-Maske war an den heißen Tagen für Mitarbeiter eine Qual und für Kunden eine Hürde, die vom Einkaufsbummel abhielt", sagt Handelsobmann Rainer Trefelik. Dass Erleichterungen in der Gastronomie auch dem Handel Kunden bringen, hofft Christoph Andexlinger, Chef von Österreichs größtem Shoppingcenterbetreiber SES von Spar, zu dem etwa der Europark zählt. Auch sonst gebe es einige Verbesserungen. "Die Quadratmeterbegrenzung pro Kunde fällt, damit gibt es keine Wartezeiten für Kunden mehr vor den Geschäften, und über Nacht können wir jetzt wieder Sitzbänke und Kinderspielplätze in den Malls aufbauen", sagte er am Mittwoch. Zudem gehe er davon aus, dass mit 22. Juli wie vom Kanzler angedeutet auch im Handel die Maskenpflicht ganz fällt.

Auch die Gewerkschaft spreche sich dafür aus. Dass dann Ungeimpfte ohne Maske und Test einkauften, sei angesichts derzeit sehr geringer Infektionszahlen ein überschaubares Risiko. "Die Belastung durch die Maske ist so groß, dass für die Mitarbeiter die Infektionsgefahr in den Hintergrund gerät", meint Anita Palkovich von der GPA. Zudem seien im Handel viele Mitarbeiterinnen geimpft, sagt Spar-Sprecherin Nicole Berkmann. Zwischen 60 und 70 Prozent seien es nicht zuletzt durch die Betriebsimpfung etwa bei Spar.

SN/schö Aufatmen beim Friseur (v. l.): Rein De La Fuente und Vanessa Vogl.

Die Maskenpflicht fällt mit 1. Juli grundsätzlich dort, wo 3G-Nachweise (geimpft, getestet, genesen) gelten. Ausgenommen davon sind Besucher und Mitarbeiter von Alten- und Pflegeheimen sowie Behinderteneinrichtungen, Besucher und Mitarbeiter von Kranken- oder Kuranstalten sowie sonstigen Orten, an denen Gesundheitsdienstleistungen ausgeübt werden. Hier gilt weiterhin eine Verpflichtung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes (MNS). Die Betriebe können hier auch selbst strengere Regeln festlegen, etwa das Tragen einer FFP2-Maske.



Die Maske fällt nicht in geschlossenen Räumen, wie zum Beispiel in öffentlichen Verkehrsmitteln und deren Stationen, Taxis, Seil- und Zahnradbahnen, in Kundenbereichen, bei Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichten bei Parteienverkehr sowie an Arbeitsorten bei Kundenkontakt und Parteienverkehr. Hier gilt die Tragepflicht eines Mund-Nasen-Schutzes (statt bisher FFP2-Maske).



Die Erhebung von Kontaktdaten von Personen bleibt weiterhin bestehen, sofern sie sich länger als 15 Minuten am betreffenden Ort aufhalten. Das gilt für Gastgewerbe, Beherbergungsbetriebe, nicht öffentliche Sportstätten und Freizeiteinrichtungen sowie Zusammenkünfte ab 100 Teilnehmer.