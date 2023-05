Die neue Abfertigung fällt mager aus

Im Vorjahr gab es ein Minus von 7,7 Prozent. Die Rendite seit den Anfängen liegt um zwei Drittel unter dem, was die Politik einst versprach. Alle Seiten fordern Reformen.

Eine Leserin, die sich mit der jüngsten Verlustnachricht ihrer Vorsorgekasse an die SN wandte, schloss mit Sarkasmus: "Da kann man nur hoffen, dass man bald in Pension geht, sonst muss man am Ende des Arbeitslebens noch was draufzahlen." Das ist zwar ausgeschlossen, weil es im neuen Abfertigungssystem eine Kapitalgarantie für die vom Arbeitgeber eingezahlten Beiträge in Höhe von 1,53 Prozent des Bruttolohns gibt. Die Renditen der veranlagten Gelder sind aber tatsächlich bescheiden. Vor allem, wenn man alte politische Versprechen bei ...