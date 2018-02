Im Regierungsprogramm haben sich die Koalitionsparteien ÖVP und FPÖ vorgenommen, einen "wirksamen Konsumentenschutz" zu ermöglichen. Konsumentenschutz trage zu einem fairen Wettbewerb bei, da Verbraucher gegen gesetzwidrige Geschäftspraktiken unterstützt würden. Dazu will die Regierung den Verein für Konsumenteninformation (VKI) umgestalten. Doch wie das gelingen soll, ist noch unklar, denn der VKI ist ein autonomer Verein, in den nicht einfach so hineinregiert werden kann.