Die Neuen in der Notenbank

Der Generalrat der Oesterreichischen Nationalbank leistete am Dienstag die Vorarbeit für eine wichtige Personalentscheidung der Regierung: die Besetzung der vier Posten im Direktorium der OeNB.

Der Generalrat der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) beriet am Dienstag, wer künftig im Direktorium der Bank sitzen soll. Das Ergebnis (Dreiervorschläge für jeden der vier ausgeschriebenen Posten) ging postwendend an Finanzminister Hartwig Löger, der es seinerseits am Mittwoch dem Ministerrat zum Beschluss vorlegt. Der Beschluss des Generalrates ist eine Mischung aus dem, was die Spatzen bereits von den Dächern pfiffen - nämlich der Nominierung von Robert Holzmann zum nächsten Gouverneur der OeNB sowie von Gottfried Haber zum Vizegouverneur -, enthält aber auch eine Überraschung: Eines der vier Mandate geht an Thomas Steiner, aktuell einer der zwei Geschäftsführer der OeBFA, der Finanzierungsagentur des Bundes. Der vierte Mann im Direktorium wird auf Wunsch der FPÖ Eduard Schock, an dessen möglicher Bestellung im Vorfeld bereits Kritik geübt worden war. Alle vier Herren wurden vom Generalrat jeweils an die erste Stelle gereiht.