Die Österreicher sparen wie schon lange nicht mehr

Sparquote ist coronabedingt so hoch wie zuletzt in den 90er-Jahren. Die Wirtschaftsforscher sprechen von atypischen Effekten, die Banken sind wenig erfreut und für die Konjunktur ist die Konsumzurückhaltung ein Problem.

Am Beginn der Coronakrise konnten die Österreicher kein Geld ausgeben, weil Geschäfte und Hotels wochenlang geschlossen waren und das Reisen unmöglich war. Jetzt wollen sie es nicht ausgeben, weil niemand so recht weiß, wie es mit der Pandemie nächstes Jahr weitergeht. Zwangssparen sowie Angstsparen nennen die Ökonomen solches Verhalten. In der Praxis hat es dafür gesorgt, dass die Sparquote - also der Anteil des verfügbaren Haushaltseinkommens, der auf dem Konto oder Sparbuch bleibt - heuer auf knapp 15 Prozent nach ...