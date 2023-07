Die OMV findet frisches Gas im eigenen Land

Der Öl- und Gaskonzern meldet den größten Gasfund seit 40 Jahren. Die Abhängigkeit von russischem Gas ändert sich vorerst nicht.

Die Explorationsbohrung in Wittau ging auf bis zu 5000 Meter hinunter.

Die Präsentation der Halbjahresbilanz der börsenotierten OMV ist ein Routinetermin. An diesem Freitag gibt es neben den aktuellen Geschäftszahlen des teilstaatlichen Öl-, Gas- und Chemie-Konzerns auch besondere Neuigkeiten: Den größten Erdgasfund seit 40 Jahren in Österreich - und einen 10-Jahres-Liefervertrag für Flüssiggas (LNG) mit dem britischen Öl- und Gasriesen BP.

Nach fünfmonatigen Probebohrungen auf bis zu 5000 Meter seien die Experten im niederösterreichischen Wittau, kaum 15 Kilometer vor Wiens Stadtgrenze, fündig geworden. Eine vorläufige Bewertung deute auf förderbare Ressourcen von 48 Terawattstunden hin, sagte OMV-Chef Alfred Stern am Freitag.

Damit könnte die heimische Gasförderung um 50 Prozent gesteigert werden - sobald das Feld voll erschlossen und eine Pipeline-Verbindung ins zehn Kilometer entfernte Aderklaa gelegt ist. Dort befindet sich die nächste Erdgasaufbereitungsstation der OMV. Der Fund sei ein Beitrag zur laufenden Diversifizierung der Gasquellen und "zur Gasversorgung unserer Kunden insbesondere in Österreich", sagt Stern. Die Produktion soll im ersten Quartal 2025 starten. "Wir sind sehr froh über den Gasfund und werden ihn so schnell als möglich vorantreiben", so der Konzernchef.

Gemessen am gesamten Gasvolumen des Konzerns, ist der neue Fund im angestammten OMV-Öl- und Gas-Fördergebiet in Niederösterreich überschaubar. Die bekannten Gasfelder im Weinviertel und Wiener Becken gelten als ausgefördert. Zuletzt belief sich die heimische Produktion nur noch auf rund sieben TWh im Jahr - weniger als ein Zehntel des Jahresverbrauchs von zuletzt knapp 90 TWh. Zudem ist die Förderung teurer als günstiges Gas aus Russland.

Vor dort kommen laut Stern seit Februar wieder 100 Prozent der Erdgasmengen, die mit dem Staatskonzern Gazprom (in dem umstrittenen Vertrag bis 2040) vereinbart sind. Nach dem russischen Überfall auf die Ukraine schwankten die Lieferungen zwischen 20 und 70 Prozent. Und das russische Gas wird abgenommen, denn der bis 2040 laufende Vertrag enthält eine sogenannte Take-or-pay Klausel, das Gas muss jedenfalls bezahlt werden.

Ob und wie sich die Abhängigkeit von russischem Gas ändern könnte, auch darüber hielt sich Stern bedeckt. "Wir sehen uns laufend unsere Rechtsposition an und haben eine klare Strategie, wie wir vorgehen wollen", sagte er, sie werde aber nicht öffentlich ausgebreitet.

Tatsächlich hat der Konzern in den vergangenen Monaten einige Anstrengungen unternommen, um sich nicht-russisches Gas - etwa aus Norwegen - und die notwendigen Transportkapazitäten für die Kunden (Industrieunternehmen und Energieversorger) zu sichern. Bis 2025 sind es 40 TWh im Jahr, danach bis 2028 je 20 TWh. Hier sei der Ausbau der Pipelinekapazitäten aus dem Westen oder Süden noch ein großes Thema so Stern.

Ab 2026 greift der neue Vertrag mit BP: Es geht um eine Million Tonnen Flüssiggas - umgerechnet etwa 15 TWh, also deutlich mehr als die heimische Produktion ausmacht. Das Gas solle über das LNG-Terminal im niederländischen Hafen Rotterdam kommen, wo die OMV Regasifizierungskapazitäten hat sowie andere Terminals, hieß es.

Die rückläufige Gasnachfrage in Europa 2022 und die Umstellung auf mehr Ökostrom, hat die Preise wieder sinken lassen. Ob die sich die Suche nach weiteren heimischen Feldern dann noch rechnet? Die Förderung in Niederösterreich sei "machbar", betont Stern.

Größere Gasmengen erhofft sich die OMV vom lange verzögerte Projekt 'Neptun Deep' im Schwarzen Meer. Das Potenzial des Gasfeldes vor der Küste Rumäniens wird auf 100 Mrd. Kubikmeter (1000 Mrd. TWh) geschätzt. Seit Juni gibt es endgültig grünes Licht. Die rumänische OMV-Tochter Petrom arbeitet derzeit mit dem Partner Romgaz am Entwicklungsplan. "Wir haben gute Fortschritte gemacht und meinen, dass wir bis 2027 die Produktion starten können", sagt der OMV-Chef. Es geht um Investitionen von vier Mrd. Euro, die Hälfte davon für OMV Petrom.

Zweitbestes Halbjahresergebnis der OMV-Geschichte

Im ersten Halbjahr 2023 hat die OMV deutlich weniger verdient als 2022. Die relevante Kennzahl, das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten, war mit 3,3 Mrd. Euro (nach 5,56 Mrd. von Jänner bis Juni 2022) aber das zweitbeste der Konzerngeschichte. Der Umsatz ging um 35 Prozent auf 19, 95 Mrd. Euro zurück, ebenfalls der zweithöchste Wert bisher.

Niedrigere Preise bei Öl und Gas sowie Energie, kleinere Gewinnmargen und die Abschwächung des Konsumwachstums, waren laut OMV-Chef Alfred Stern dafür verantwortlich. Für 2023 wird daher mit geringeren durchschnittlich realisierten Öl-und Gaspreisen gerechnet. Die Produktion wird auf rund 360.000 Fass pro Tag sinken, nach 392.000 Fass im Vorjahr, vor allem weil die russische Produktion nicht mehr eingerechnet wird und es natürliche Förderrückgänge in Norwegen und Rumänien gibt.



Zur möglichen Fusion der Kunststoffsparte der OMV (Borealis) und ihres arabischen Gesellschafters Adnoc (Borouge) hielt sich Stern bedeckt. Seit Mitte Juni wird offiziell verhandelt. Die Idee sei, "ein globales Polyolefin-Powerhouse" zu bauen", so Stern. Es gehe nicht um die gesamte Chemie. Ziel sei, als "gleich berechtigte Partner eine gemeinsam kontrollierte, börsennotierte Plattform für das Polyolefin-Geschäft zu schaffen".