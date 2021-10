Die Pet-Flaschen müssen zurück ins Geschäft

Jetzt ist es fix: Auf Einwegflaschen und Aludosen kommt ein Pfand, das aber erst 2025. Für Mehrweg gilt dann eine Quote, die ist niedriger als bisher geplant.

Das monatelange Tauziehen hat ein Ende, das Feilschen um Details geht weiter: Am Mittwoch haben das Einwegpfand für PET-Flaschen und Aludosen sowie eine verpflichtende Quote für Mehrweggebinde den Ministerrat passiert. Konkret wird ab 2024 ein gewisser Anteil der Getränke im Handel - ob Milch, Mineralwasser, Limo oder Bier - in Mehrwegflaschen angeboten werden müssen. Ab 2025 soll zudem auf alle Einweggebinde ein Pfand kommen. Der Konsument muss dann auch Einwegflaschen und Dosen zurück in den Handel bringen - unversehrt, damit ...